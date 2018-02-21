Госдума приняла закон об охране губернаторов сотрудниками Росгвардии

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Bloomberg узнал об опасениях Apple из-за возможного дефицита кобальта

Apple опасается возможного дефицита кобальта и пытается договориться с горнодобывающими компаниями о прямых поставках металла, необходимого для производства литий-ионных батарей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Сейчас американский производитель не закупает кобальт напрямую – это делают компании, которые производят батареи для устройств Apple.

Apple – один из крупнейших покупателей кобальта, компании требуется несколько тысяч тонн этого металла в год, пишет агентство. Производитель iPhone опасается, что массовое производство электромобилей вызовет дефицит кобальта, отмечает Bloomberg. Для производства аккумуляторов для смартфонов сейчас используется около четверти всего добываемого кобальта. На одну батарею для смартфона нужно около 8 г кобальта. Для батареи электромобиля – в тысячу раз больше.

Производитель iPhone хочет обеспечить поставки кобальта минимум на ближайшие пять лет, говорят собеседники Bloomberg. По словам одного из собеседников, первые переговоры с горнодобывающими компаниями Apple провела еще более года назад, но до сих пор не ясно, будет ли заключена какая-либо сделка.

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев. В конце прошлого года гендиректор швейцарской горнодобывающей компании Glencore Айван Глазенберг назвал Apple в числе компаний, с которыми ведутся переговоры о покупках кобальта, но детали раскрывать не стал.

Ранее Bloomberg сообщил, что Samsung планирует перерабатывать использованные смартфоны и извлекать из их аккумуляторов кобальт.

Более половины мировых запасов кобальта приходятся на Демократическую республику Конго. В 2017 г. цены на этот металл выросли на 235%.