Путин хочет поручить Росгвардии заняться охраной губернаторов

Делать это ведомство будет только за деньги, а все доходы отдаст государству

Губернаторы заплатят Росгвардии за свою охрану М. Стулов / Ведомости

Охрана глав исполнительной власти российских регионов возложена новым законопроектом на Росгвардию. Поправки в закон о Росгвардии внесены президентом и опубликованы в понедельник в базе данных законопроектов Госдумы. В законопроекте говорится, что охрану высших должностных лиц регионов (губернаторов, глав и других) надлежит обеспечивать исключительно на договорной основе и по решению президента, а «иных лиц» — преимущественно на договорной основе.

При этом средства на оплату охранных услуг губернаторам следует изыскать в бюджетах субъектов федерации, не привлекая при этом целевые федеральные трансферты, и эта оплата будет зачисляться в доход федерального бюджета.

По словам источника в МВД, охраной губернаторов в подавляющем большинстве случаев на платной договорной основе занималась вневедомственная охрана МВД, ныне переданная в Росгвардию. Теперь этот порядок закреплен законодательно. В редких случаях при угрозе терроризма на Северном Кавказе к охране глав исполнительной власти привлекалось ранее и ФСО, говорит он.

Что касается «иных лиц», которых президент может приказать Росгвардии охранять бесплатно, то речь не идет о каких-то заранее установленных категориях региональных или федеральных чиновников, определять этих лиц будут исходя из необходимости, говорит собеседник «Ведомостей».