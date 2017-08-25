Путин обязал Росгвардию отчитываться о расходах

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Сведения о расходовании Росгвардией бюджетных средств должны публиковаться службой ежеквартально, сказано в указе Е. Егоров / Ведомости

Президент Владимир Путин обязал Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардия) регулярно отчитываться в интернете о расходовании бюджетных средств. Эта обязанность службы, бюджет которой в 2017 г. составляет 223 млрд руб., предусмотрена обнародованным в четверг указом главы государства. Документом определен перечень информации о деятельности Росгвардии, которая должна быть опубликована в интернете, периодичность публикации этой информации, служба также обязана публиковать только достоверные данные.