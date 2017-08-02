Зарплаты в Росгвардии стали как в полиции

Зарплаты в Росгвардии уравнены с МВД – каких-либо дополнительных бонусов перешедшие туда полицейские не получили Е. Егоров / Ведомости

Правительство назначило оклады сотрудникам центрального аппарата и региональных подразделений Росгвардии; постановление об этом опубликовано во вторник. Наибольший должностной оклад в Росгвардии составит 44 000 руб., он назначен замдиректора службы; наименьший – у рядового сотрудника, служащего не в столичном регионе, – 9000 руб. Наибольший оклад по званию – у генерал-полковника – 25 000 руб.; наименьший у рядового – 5000 руб. Эти суммы не дают представления о зарплатах самого главного руководства Росгвардии. Указом президента от 5 апреля 2016 г. директор службы Виктор Золотов, а также все его заместители во всем, в том числе и в зарплатах, приравнены к министрам, их первым заместителям и заместителям соответственно. Величина зарплат в Росгвардии рассчитывается так же, как в полиции: действие закона о социальных гарантиях полицейским было распространено на гвардейцев при принятии пакета законов о создании Росгвардии в 2016 г. Как и у полицейских, месячный оклад денежного содержания гвардейцев составляет сумма должностного и оклада по званию, следует из закона. Кроме того, исходя из этой суммы исчисляют величину надбавки за выслугу лет (она составляет от 10 до 40% оклада месячного содержания). Окончательную величину зарплаты как полицейского, так и сотрудника Росгвардии определяет и ряд других надбавок – за классность (5–30% должностного оклада), особые условия службы (до 100% должностного оклада), работу с секретными сведениями (до 65% должностного оклада), за риск в мирное время (до 100% должностного оклада) и т. д. И полицейские, и сотрудники Росгвардии также могут претендовать на поощрения за особые достижения (до 100% должностного оклада), а также на премию за добросовестное выполнение обязанностей (три оклада денежного содержания в год).

Гвардейцы спасли полицию Сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвредили подсудимых по делу «банды ГТА» в Мособлсуде, захвативших во вторник днем оружие конвоиров-полицейских и взявших их в заложники. Трое из нападавших убиты, двое ранены, ранение средней тяжести получил также сотрудник Росгвардии. Подсудимых обвиняют в убийстве 17 человек.

И должностные оклады, и оклады по званию в Росгвардии полностью идентичны тем, что сейчас применяются в полиции, выяснили «Ведомости», сравнив правительственные постановления об окладах в обоих ведомствах.

Тем, кто переходил в Росгвардию из полиции, обещали золотые горы – и высокую зарплату, и хороший социальный пакет, но пока многие жалеют, что не остались в структурах МВД, говорит юрист Московского профсоюза полиции Павел Корнеев. Сотрудники формирующейся Росгвардии находятся в подвешенном состоянии: статус службы не до конца урегулирован, из-за этого возникают проблемы при увольнении на пенсию – в ряде случаев службу в Росгвардии отказываются зачесть в стаж. Сама Росгвардия вынужденно использует и нормативные документы, и материальную базу, в частности общежития для сотрудников, принадлежащую МВД, поясняет юрист.