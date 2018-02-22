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Белый дом анонсировал новые санкции против России за вмешательство в выборы и кибератаки

Администрация США работает над введением против России новых санкций. Об этом на закрытом брифинге рассказали три высокопоставленных чиновника аппарата президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters. Ни сроки, ни персоналии, которые могут подвергнуться новым взысканиям, названы не были.

Речь идет о контрмерах против вмешательства в выборы президента США в 2016 г., в которых США обвиняют Россию. Чиновники администрации будут работать над предотвращением возможного вмешательства Москвы в выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 г. На брифинге также сообщалось, что Белый дом изучает последние обвинения ЦРУ против против российских военных в организации кибератаки вируса NotPetya в июне 2017 г. Один из собеседников агентства считает, что санкции будут введены и по этому пункту.

«Процесс введения санкций длительный; это тяжело; это некрасиво, но когда есть доказательства, мы готовы», - сказал один из чиновников.

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 г. В частности, обвинения предъявлены бизнесмену Евгению Пригожину и его компаниям «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей». Американские чиновники напомнили, что против «Конкорда» уже введены санкции в 2017 г.