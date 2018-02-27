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Кремль не увидел причин переносить послание Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии причин для переноса ежегодного послания президента на период после выборов. «Это [оглашение послания] конституционная обязанность президента, и в любом послании глава государства говорит об итогах и очерчивает перспективы. Это происходит каждый год», – сказал Песков журналистам во вторник. Причин для переноса послания, по мнению представителя Кремля, нет.

Послание президента Федеральному собранию состоится 1 марта. Видение задач на будущее, которое он представит во время оглашения послания, будет совпадать с его программой в качестве кандидата на пост президента России, сообщал Песков ранее: «Поскольку он является и кандидатом в электоральной кампании, то, безусловно, его видение будет совпадать и с программой кандидата Путина».

Партия «Яблоко» уже призвала Путина не оглашать послание Федеральному собранию в части основных направлений внутренней и внешней политики, а выступить лишь с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 гг. (в прошлом году послания не было). Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу кандидата Путина нарушает Конституцию и избирательное законодательство, считает партия.

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