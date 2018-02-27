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Оппозиция Восточной Гуты согласилась выдворить террористов в обмен на перемирие

Сирийские оппозиционные группировки в пригороде Дамаска Восточной Гуте сообщили ООН, что готовы выдворить со своей территории террористов, если это обеспечит прекращение огня.

Оппозиционеры группировок «Джейш аль-Ислам», «Легион ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и из Групп гражданских активистов в Восточной Гуте направили в ООН письмо, в котором выражают готовность «эвакуировать» из анклава боевиков группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Фронт ан-Нусра» и «Аль-Каида» (запрещены в России) вместе с родственниками. Текст письма в адрес Совбеза ООН и генсека ООН Антониу Гуттереша размещен в открытом доступе в интернете.

Оппозиция заверила, что сможет организовать операцию «за 15 дней с момента наступления перемирия» при координации с аппаратом спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Они также готовы выполнять все резолюции СБ ООН, касающиеся Восточной Гуты, и обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев на этой территории.

Взамен группировки требуют обеспечить прекращение всех боевых действий и «атак с воздуха со стороны режима и Российской Федерации», доступ гуманитарных миссий ООН, безопасность медицинских работников, эвакуацию тяжелораненых под эгидой Красного креста, а также питание и медикаменты для 400 000 жителей анклава. Авторы письма осудили «нарушения перемирия сирийским режимом, а также - его союзниками: Россией и Ираном», равно как «нарушения на международном уровне положений резолюций СБ ООН, имеющих отношение к сирийскому конфликту».

Ранее во вторник бойцы сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о продолжении обстрелов их позиций во время «гуманитарной паузы». Российские военные обвинили в срыве гуманитарной паузы боевиков.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Восточной Гуте начиная со вторника ежедневно, с 9.00 до 14.00, вводится гуманитарная пауза и открывается гуманитарный коридор. Это делается во исполнение принятой в субботу резолюции Совета Безопасности ООН № 2401, призвавшего стороны конфликта в Сирии к 30-дневному гуманитарному перемирию. По оценке военных экспертов, Минобороны рассчитывает повторить в Восточной Гуте в той или иной мере сценарий Восточного Алеппо 2016 г. – тогда вышедшие из окруженного анклава мирные жители и боевики были вывезены на автобусах в Идлиб.