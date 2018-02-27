Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Россия взяла паузу в Сирии

Россия открывает гуманитарный коридор в пригороде Дамаска

И надеется на повторение ситуации 2016 года с вывозом боевиков из Алеппо
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В пригороде столицы Сирии Дамаска Восточная Гута со вторника ежедневно, с 9.00 до 14.00, по поручению президента Владимира Путина вводится гуманитарная пауза и открывается гуманитарный коридор, координаты которого будут объявлены, сообщил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. По его словам, это делается во исполнение принятой в субботу резолюции Совета Безопасности ООН № 2401, призвавшего стороны конфликта в Сирии к 30-дневному гуманитарному перемирию.

Шойгу также предложил открыть гуманитарный коридор в Эт-Танфе на юге Сирии для возвращения домой жителей лагеря беженцев Рукбан, который находится под контролем США, а также направить в освобожденную от ИГИЛ (запрещено в России) при поддержке американской армии сирийскую Ракку гуманитарную миссию ООН для оценки разрушений, «поскольку в этот город, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации».

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