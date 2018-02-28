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Суд в Усть-Лабинске отложил заседание по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Усть-Лабинский суд Краснодарского края отложил закрытые предварительные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Собеседник агентства заявил, что решение принято в связи с жалобами на определение суда о мерах по обеспечению иска, которые поступили в Краснодарский краевой суд. По его словам, комментарии и дополнительные сведения по делу появятся после рассмотрения этих жалоб. Таким образом, 1 марта подготовка по гражданскому делу между Дерипаской и Вашукевич о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда «проводиться не будет», отметили в суде.

Назначенный на 1 марта пресс-подход также отменен. Ранее агентство сообщало, что около суда собралось рекордное количество журналистов, желающих в нем поучаствовать. «Аккредитацию запросили почти все федеральные каналы, агентства, газеты, блогеры», - уточнял представитель суда.

В феврале оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что вице-премьер Сергей Приходько встречался с Дерипаской на яхте Elden миллиардера. Политик утверждал, что стороны обсуждали в том числе бизнес-вопросы и международную повестку. Навальный показал также фото и видео, якобы подтверждающие эту встречу. Материалы были взяты из Instagram Насти Рыбки и ее книги.

Дерипаска, в свою очередь, подал иск в Усть-Лабинский районный суд к Вашукевич и Кириллову из-за публикации в социальных сетях фотографий и видеозаписей о личной жизни бизнесмена без его согласия. Суд спустя день в рамках обеспечительных мер потребовал ограничить доступ к ресурсам, разместившим эти материалы, в том числе к двум страницам на сайте Навального.

Позже материалы о расследовании в отношении Дерипаски были удалены с сайта оппозиционера, и 26 февраля Роскомнадзор восстановил к нему доступ. Оппозиционер, а также учредитель интернет-издания «Медиазона» тем не менее обжаловали блокировку доступа к их страницам в краевом суде.

Сама Вашукевич 27 февраля заявила, что была задержана в Паттайе «по приказу из Бангкока» вместе с Кирилловым. Задержание состоялось поздно вечером 25 февраля, когда полиция Таиланда устроила рейд в одном из местных отелей, где планировался секс-тренинг для российских туристов.