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Консул сообщил о задержании в Таиланде ответчиков по иску Дерипаски

Ответчики по иску бизнесмена Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) задержаны в Таиланде за нелегальную трудовую деятельность. Их ждет суд и депортация из Таиланда, сообщил заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов.

«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге», – сообщил он «РИА Новости». По его словам, полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Кириллов и Вашукевич.

«Полиция нас уведомила. Все задержанные обвиняются в нарушении трудового законодательства, но мы такими делами обычно не занимаемся. Нарушителей ждет суд и, скорее всего, последующая депортация с запретом на въезд на несколько лет», – рассказал Соснов ТАСС.

Он уточнил со слов полицейских, что задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе на территории Таиланда и в визовых нарушениях. Кириллов и Вашукевич обвиняются только в нелегальной работе, добавил источник ТАСС.

Законодательство Таиланда предусматривает наказание за незаконную трудовую деятельность в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 000 батов (более $3000).

9 февраля Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, без его согласия. Суд предположил, что видео и фото Дерипаски и Рыбки, опубликованные в интернете, могут нарушить тайну частной жизни олигарха, и в качестве обеспечительной меры по иску поручил Роскомнадзору блокировать ресурсы, где опубликованы изображения.

Материалы Вашукевич стали основой для расследования оппозиционера Алексея Навального, в котором он заявил, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.