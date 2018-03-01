Политика

Новости

Минфин сообщил о согласовании всех госрасходов на представленное Путиным вооружение

Разработка представленного президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию нового вооружения учтена при планировании бюджета России, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Президент недавно утвердил новую государственную программу вооружения, и она вписывается в бюджет, наши проектировки. Будут подготовлены новые образцы вооружений. Все эти предложения по новым видам вооружения и объемам программ согласованы и учтены в наших бюджетных планах», - указал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Госпрограмма предполагает увеличение расходов на оборону, сообщил министр: «Они будут увеличиваться, но увеличиваться в тех объемах и пределах, которые посильны для госбюджета».

По словам Силуанова, все представленные Путиным «комплексы, изделия были изготовлены в предыдущие годы в рамках ресурсов, которые выделялись».

В послании Федеральному собранию 1 марта Путин рассказал, что Россия разработала новые виды вооружения - тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат», беспилотный подводный аппарат для переноса ядерного заряда, новые типа боеголовок и средства преодоления ПРО. Он иллюстрировал свои слова видеозаписью испытаний оружия и техники.

Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений на общую сумму около 19 трлн руб., строительство инфраструктуры Минобороны на 1 трлн руб. и закупки для других силовых ведомств на 3 трлн руб. Прежняя программа до 2020 г. оценивалась в 20 трлн руб.

Новое оружие, которое показал Путин