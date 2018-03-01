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Сурков предложил название для новой российской системы вооружения

Помощник президента России Владислав Сурков заявил о желании принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, передает «РИА «Новости».

«Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — назвал он свой вариант.

Позывной «Гиви» был у командира одного из подразделений ополчения «Сомали» Михаила Толстых. Он погиб в феврале 2017 г. во время теракта.

В четверг в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из договора о ПРО в 2002 г. и размещение элементов такого оружия на территории США и в других странах Россия создала новую тяжелую ракету «Сармат», разработала новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО.

Путин также отметил, что на протяжении 15 лет после выхода США из договора о ПРО Москва пыталась договориться с Вашингтоном относительно сохранения стратегической стабильности. Стороны даже подписали договор СНВ-3 в 2010 г., но рост числа ракет ПРО снижает значение данного договора. Наращивание ПРО девальвирует стратегический ядерный потенциал России.

Новое оружие, которое показал Путин