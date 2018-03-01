Минобороны начало принимать предложения с названиями новейшего оружия

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Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

Пентагон не удивили заявления российского президента Владимира Путина о создании нового оружия. Об этом заявила представитель минобороны США Дана Уайт на брифинге с журналистами.

«Это заявление нас не удивило. Американский народ может быть спокоен, мы полностью подготовлены», – ответила она на просьбу журналистки прокомментировать заявления России о «непобедимом оружии».

После этого другая журналистка спросила, может быть США виноваты в новой гонке вооружений, ведь Путин сказал, что это ответ на развитие американской противоракетной обороны. Американская система противоракетной обороны (ПРО) не направлена против России, ответила Уайт. Она подчеркнула, что Москва это знает.

Во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что в России в ответ на действия США по подрыву договоренностей по ПРО разработана крылатая ракета с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом, имеющая неограниченную дальность. Кроме того, российский президент продемонстрировал кадры старта этой ракеты и ее полет. США наблюдали несколько испытаний этой крылатой ракеты и все они завершились крушением, сообщили сразу несколько американских каналов после этого.

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