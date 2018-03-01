Минобороны начало принимать предложения с названиями новейшего оружия
На официальном сайте Минобороны России открыли прием идей с названиями трем новейшим российским комплексам вооружения.
«По поручению президента на официальном сайте военного ведомства запущен специальный сервис, предназначенный для выбора наименований новейших образцов российского оружия», - говорится в сообщении.
Интернет-пользователи могут предложить названия крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотному подводному аппарату, а также боевому лазерному комплексу.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что названия новейшего вооружения еще не выбраны. «Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», — передает слова главы государства «РИА «Новости».