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СМИ узнали о схеме поставок кокаина из Аргентины в Россию

Кокаин из Аргентины мог поставляться в Россию с 2012 г. под видом вина, кофе и полудрагоценных камней, которые отправлялись в том числе дипломатической почтой. Это следует из показаний бывшего завхоза посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянова, пишет «Коммерсантъ». Эти данные сейчас проверяет ФСБ. За каждый контрабандный чемодан Абянов получал по $1000, пишет газета.

Абянов рассказал, что предполагаемый организатор поставок наркотиков - проходящий по «кокаиновому делу» Андрей Ковальчук - несколько раз обращался к нему с просьбами отправить его чемоданы. Первый раз это случилось в середине 2012 г. Тогда Ковальчук, представившийся сотрудником службы безопасности посольства России в Германии (там это отрицают), попросил завхоза отвезти его в аэропорт Буэнос-Айреса. В числе прочих вещей своего пассажира Абянов запомнил «очень тяжелый чемодан, весом килограммов 25–30». Возле аэропорта Ковальчук попросил отправить этот чемодан попозже, «когда будет готов самолет», пояснив, что в нем находятся дорогое вино, кофе и подарки. Внутрь Абянов, по его словам, не заглядывал. Как и просил Ковальчук, багаж был отправлен в конце 2012 г. «грузовым российским самолетом» из аэропорта Монтевидео.

В 2014 г. Ковальчук попросил Абянова оставить на хранении в посольстве уже два чемодана, в которых якобы также находились вино, кофе и печенье. Он пояснил, что «ничего криминального там нет», и попросил обернуть багаж в специальную упаковочную бумагу, обвязать бечевкой и поставить сургучные печати, как обычно запаковывают дипломатическую почту. В этот раз Абянов отправил чемоданы военно-транспортным бортом, следовавшим в Москву через столицу Уругвая.

В 2015 г. так же были упакованы еще два чемодана Ковальчука, которые завхоз несколько месяцев хранил в гараже посольства, потом к ним прибавились еще десять, якобы с кофе и полудрагоценными камнями. Этот груз был упакован уже как дипломатическая почта одним из сотрудников посольства по фамилии Дронов. Сначала они хранились в посольском гараже, а позже, незадолго до возвращения в Россию, Абянов перевез их в школьную подсобку – чтобы не мешались. О чемоданах он рассказал своему сменщику Игорю Рогову, который и устроил проверку, обнаружив 362 кг кокаина.