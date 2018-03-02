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Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» после жалобы Собчак

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» Анатолию Кузичеву, на которого пожаловалась кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собчак обратила внимание на то, что ведущий дебатов не должен давать характеристики и оценки, а также некорректно высказываться в адрес кандидатов, сказала Памфилова. Она отметила, что такое поведение «недопустимо» и Кузичеву сделано устное замечание. Обязанность ведущего – корректно вести дебаты, напомнила председатель ЦИК. В свою очередь «Первый канал» пообещал принять к сведению замечание ЦИК.

Ранее Собчак пожаловалась на поведение ведущего «Первого канала» во время дебатов. По ее словам, он с ней спорил и оскорбил. «Снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента», – написала Собчак на своей странице в Instagram. Она также призвала других кандидатов в президенты встретиться на независимой площадке и организовать «настоящие дебаты».

Ранее другой кандидат в президенты - Павел Грудинин - на теледебатах «Первого канала» отказался участвовать в них и покинул студию. Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган». Кроме того, он призвал к участию в дебатах действующего президента Владимира Путина: «Владимир Владимирович, очевидно, что первые два места [на выборах] займем мы с вами. Так давайте же проявим уважение к избирателям и проведем для них настоящие выборы с настоящими дебатами».

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