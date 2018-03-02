Правительство увеличило количество замминистров энергетики
Правительство разрешило Министерству энергетики увеличить количество заместителей министра. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Пока нет официального объявления о том, кто станет новым заместителем министра.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что руководитель аналитического центра ТЭКа из ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Павел Сорокин может быть назначен заместителем министра энергетики. По словам одного из источников, 1 марта министерство направило в правительство документы для подготовки распоряжения о назначении.
Собеседники газеты предполагали, что в Минэнерго Сорокин будет курировать нефтегазовый сектор. При этом издание уточняло, что за это направление пока отвечает Кирилл Молодцов.