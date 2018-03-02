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В Госдуме назвали условия рассмотрения жалобы на Слуцкого комиссией по этике

Жалоба на домогательства со стороны председателя комитета Госдумы по международным отношениям Леонида Слуцкого будет рассмотрена на парламентской комиссии по этике, если представленные факты будут убедительны, рассказал «РИА Новости» руководитель комиссии Отари Аршба.

Депутат сообщил, что получил направленное продюсером телеканала «Дождь» Дарьей Жук письмо о сексуальных домогательствах Слуцкого. «Да, я получил его, — сказал Аршба. — Оно будет рассматриваться, когда коллеги соберутся после 18 марта. До этого времени мы выслушаем мнение того, кого она обвиняет».

Пока рано говорить о том, что обсуждение этого вопроса будет вынесено непосредственно на заседание комиссии, отметил парламентарий.

«Посмотрим [дойдёт ли до рассмотрения на заседании комиссии], если факты будут убедительными. Не все вопросы выносятся на комиссию», — указал Аршба.

Жук утверждает, что была одной из трех журналисток, которые рассказали «Дождю» о домогательствах Слуцкого. Еще одной жертвой сексуальных приставаний, по собственным словам, стала замредактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Скандал вокруг Слуцкого начал развиваться 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала, что слышала от нескольких коллег о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. После этого эфира «Дождь» выпустил материал, в котором три журналистки анонимно сообщили о соответствующих фактах.