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Суд приговорил бывшего губернатора Карелии к восьми годам колонии за взятки

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего губернатора Карелии и экс-директора музея «Кижи» Андрея Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн руб., передает ТАСС из зала суда. Кроме того, суд лишил Нелидова Ордена Почета.

Другого фигуранта дела, бывшего советника директора музея «Кижи» Ивана Романова, которого в декабре 2016 г. осудили на 20 лет за педофилию, суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве. С учетом сложения наказаний его приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 16,5 млн руб.

Нелидов был задержан 24 сентября 2015 г. Он был губернатором Карелии с 2010 по 2012 гг. С января 2013 г. возглавлял музей-заповедник «Кижи».

По версии следствия, Нелидов, будучи директором музея, при посредничестве Романова в 2015 г. получил от предпринимателей в качестве взяток более 4,6 млн руб. За это он предоставлял бизнесменам возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

Нелидов не признал вину. По его словам, полученные деньги предназначались Романову за аренду торговых помещений на территории музея.