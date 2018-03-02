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Навальный заявил о срыве съезда своей партии

Политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что учредительный съезд партии, который они планировали провести 3 марта, не состоится. По его словам, арендодатель, у которого они сняли помещение, в последний момент расторг договор. Навальный заявил, что съезд партии будет проведен позже.

«Как бы ни было нам жалко денег, потраченных на приезд делегатов, будет еще хуже, если мы проведем съезд, например, у нас в офисе (изловчимся), а потом будем доказывать в суде про форс-мажор и незаконный отказ», - написал Навальный. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила «Ведомостям», что съезд не могли устроить в офисе Фонда борьбы с коррупцией, потому что в Минюст подали заявку на конкретное место и провести съезд 3 марта могли только там.

На прошлой неделе партия «Гражданская позиция» провела съезд, на котором сменила название на «Партия Прогресса» - такое название было у незарегистрированной партии Навального. Зампредом партии стал бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов, который в декабре прошлого года со скандалом покинул московский штаб, обвинив руководство штаба в том, что оно сорвало верификацию подписей в поддержку Навального.