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Путин рассказал о награжденных за разработку нового оружия

Представленные российскому президенту Владимиру Путину списки на награждение за разработку новейшего оружия содержали несколько листов, где «убористым почерком были перечислены даже не люди, а целые предприятия», рассказал Путин участникам медиафорума ОНФ. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Я говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит - а это наша кооперация», – добавил Путин. По словам президента, эти списки убедили его, что «мы не утащили где-то что-то или где-то что-то свинтили». «Это результат работы конструкторских бюро и предприятий чуть ли не всей страны», – отметил он.

Все представленные Путиным во время послания военные наработки можно будет применить для гражданских целей, и это будет делаться, сказал президент.

Во время послания Федеральному собранию Путин представил разработанную в России крылатую ракету с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом. Она имеет неограниченную дальность, отметил президент. Он также представил кадры старта этой ракеты и ее полет. Представитель минобороны США Дана Уайт ответила на слова Путина, что США не удивлены. А сразу несколько американских каналов сообщили со ссылкой на источник, что Вашингтон наблюдал несколько испытаний этой ракеты, все они завершились крушением.

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