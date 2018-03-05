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Путин назвал ключевую задачу ФСБ

Главная задача Федеральной службы безопасности (ФСБ) – защита государства и населения от террористической угрозы, заявил президент Владимир Путин на коллегии спецслужбы.

«За последние годы было много сделано для развития потенциала ФСБ, – обратился Путин к представителям спецслужбы (цитаты по "Интерфаксу"). – Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав, и сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач, ключевая из них – это борьба с терроризмом».

Глава государства отметил положительную динамику снижения количества преступлений террористической направленности: если в 2012 г. их было 316, то в 2014 г. – уже 84, а в 2017 г. – 25. Путин объяснил такой результат усилением превентивной работы.

Президент также подчеркнул необходимость защитить от коррупционной угрозы планы по социальному развитию России, модернизации инфраструктуры и реализации госпрограммы вооружений. «Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населенных пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой госпрограммы вооружений, и необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы», – сказал он.

В послании Федеральному собранию 1 марта Путин перечислил ключевые задачи России на будущие шесть лет – это повышение благосостояния населения, снижение бедности в два раза, увеличение ВВП в полтора раза на душу населения, инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу. Также Путин рассказал о новейшем российском вооружении, которое призвано сохранять стратегический паритет в мире и исключить возможность нападения на Россию. Все военные разработки готовятся в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2027 гг. стоимостью 19 трлн руб.

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