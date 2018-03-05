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Собянин извинился перед Собчак за напавшего на нее стажера Мосгордумы

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила о том, что мэр Москвы Сергей Собянин лично позвонил ей и принес извинения за стажера Мосгордумы, напавшего на нее в воскресенье. Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова подтвердила «Ведомостям» информацию о звонке Собянина. В пресс-службе мэрии Москвы также подтвердили, что Собянин звонил Собчак с извинениями.

«Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение», - написала Собчак в Instagram.

По ее мнению, телефонный звонок от мэра говорит о том, что высшие чиновники России «начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции - нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны».

Собчак сообщила, что в ответ поблагодарила Собянина и выразила ему уважение за его позицию.

4 марта мужчина со словами «Это за Жириновского» плеснул в Собчак водой. Это произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

Позднее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес Собчак извинения. На странице в Facebook он написал, что напавший не является ни сотрудником аппарата Мосгордумы, ни его помощником. По его словам, это был стажер Мосгордумы. Позже Собчак заявила, что напавший на нее должен быть уволен.

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