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Путин призвал закрывать превратившиеся в «Рога и копыта» вузы

Сокращение количества вузов и их филиалов в России обусловлено необходимостью убрать те учреждения, которые занимались только выдачей «корочек», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Владимира Путина.

Глава государства напомнил, что с 1991 по 2010 г. число вузов в России и их филиалов увеличилось ровно в два раза. «Значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек», - посетовал президент. Он добавил, что в последние годы количество таких учебных заведений сократилось на 30%, филиалов - более чем на 60%.

«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают, кроме бумажки», - объяснил российский лидер. Президент добавил, что решения о закрытии филиалов принимают сами вузы, а также регион. В связи с этим Путин пообещал обсудить с местными властями вариант повышать уровень качества образования в оставшихся учебных заведениях при закрытии филиалов инженерных вузов, если такие кадры нужны регионам.

Комментируя перспективы возвращения в регион студентов, отправляющихся учиться в другие города, президент заметил, что «если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти и жилищные проблемы решаться».