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МИД Украины назвал просьбу Собчак о посещении Крыма политической шизофренией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак разрешить приехать в Крым через украинскую границу в рамках избирательной кампании.

«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая», - написал Климкин на своей странице в Twitter.

«А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», - добавил Климкин.

Ранее Собчак сообщила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», - сказала Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» подчеркивала, что с точки зрения международного права Крым является территорией Украины. Поездка планировалась для встреч с крымскими татарами и жителями Крыма с целью «понять их проблемы», агитация в ходе поездки не предполагается, отмечали в штабе Собчак.

В 2016 г. власти Украины отказали кандидатам «Парнаса» во въезде на территорию Крыма для проведения агитации перед выборами в российскую Госдуму.