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Самолет с Явлинским на борту разгерметизировался по пути в Москву из Грозного

Самолет, на борту которого летел кандидат в президенты России и лидер «Яблока» Григорий Явлинский, разгерметизировался. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева.

По словам Яковлева, Явлинский летел из Грозного в Москву, а когда самолет уже был рядом с аэропортом, пилот сообщил пассажирам о разгерметизации салона. При этом самолет начал резко терять высоту – за несколько минут он снизился с 10 000 до 4000–5000 м, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что у некоторых пассажиров возникли неприятные ощущения: «Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей». Яковлев уточнил, что, когда самолет приземлился, в аэропорту его встречали три скорые.

У Явлинского при разгерметизации просто сильно заложило уши, уточнил Яковлев. Несмотря на то что лидер «Яблока» до сих пор испытывает неприятные ощущения, с ним все в порядке, отметил он.

Как отмечает «Интерфакс», самолет, о котором идет речь, это Boeing 737. Разгерметизация произошла 6 марта около 17.00. Тогда пилот доложил о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренное снижение с высоты 8000 м до около 3000 м. Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. После этого Boeing успешно приземлился во «Внуково».

Источник «Интерфакса» не уточняет название авиакомпании, но, согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», в 17.10 в аэропорту приземлился только один самолет из Грозного – он принадлежит Utair.

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