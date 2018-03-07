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Utair ответила на сообщения о разгерметизации самолета с Явлинским на борту

Авиакомпания UTair опровергает информацию о разгерметизации самолета, прилетевшего из Грозного в Москву 6 марта. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании в среду.

По его словам, экипаж во время полета получил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет и оповестил об этом наземные службы и бортпроводников, добавил представитель компании. Однако срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и в итоге самолет приземлился в штатном режиме, уточнил он.

Ранее в среду пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что лидер партии и кандидат в президенты России Григорий Явлинский 6 марта летел из Грозного в Москву самолетом, в котором произошла разгерметизация. По словам Яковлева, у некоторых пассажиров пошла кровь из ушей. При этом у Явлинского сильно заложило уши, он до сих пор испытывает неприятные ощущения, отметил пресс-секретарь.

Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались, отметил представитель Utair.

Разгерметизация случилась в самолете Boeing 737 около 17.00 мск 6 марта, но пилоты смогли произвести успешную посадку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Он не уточнил название авиакомпании. Согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», 6 марта в 17.10 мск в аэропорт из Грозного прибыл самолет авиакомпании Utair.

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