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Собчак не станет добиваться уголовного преследования напавшего на нее

Кандидат в президенты России Ксения Собчак не намерена требовать уголовного преследования бывшего стажера Мосгордумы Алана Дзуцева, который толкнул ее и облил водой. Об этом Собчак написала в Instagram.

Сейчас против Дзуцева возбуждено административное дело о мелком хулиганстве по ст. 20.1 КоАП. «Я хочу заявить, что независимо от решения по этому делу я не намерена его обжаловать и не буду требовать уголовного преследования. Надеюсь, что он сделает выводы и не позволит больше собой манипулировать.Чтобы его родителям больше не приходилось краснеть за сына», - указала Собчак.

«Алан – еще совсем молодой человек. Он попросил прощения, и я надеюсь, что он искренне раскаялся. Его гражданская жизнь только начинается, и я уверена, что большая ее часть пройдет в совсем другой России, - отметила Собчак. - Главная вина лежит не на нем, а на тех, кто создал в России атмосферу ненависти, произвола, нетерпимости. Кто считает, что оскорблять женщину можно и нужно затыкать ей рот. Но мы в силах это остановить».

4 марта Дзуцев вылил на Собчак стакан воды и толкнул ее с криком «это за Жириновского». Позже председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и мэр Москвы Сергей Собянин извинились перед Собчак. Дзуцев был передан полиции, а затем лишен стажировки в Мосгордуме.

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