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Посольство России обвинило в дезинформации и поздравило представителя госдепа США с 8 марта

Посольство России поздравило представителя госдепартамента США Хизер Нойерт с Международным женским днем, сопроводив поздравление обвинением в дезинформации. Сообщение диппредставительства опубликовано на его официальной странице в Facebook.

«Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» [президента Украины Петра] Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля», – говорится в сообщении.

Посольство также напоминает о «дезинформации» госдепа об организации встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. «Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую», - указывают в посольстве.

«При любых обстоятельствах поздравляем Х. Нойерт и, разумеется, всех других сотрудниц госдепа с Международным женским днем!» - подытоживают в диппредставительстве.

Ранее российское посольство обвинило госдеп в «искажении реальности» в связи с заявлением американского внешнеполитического ведомства о том, что Вашингтон не получал предложений об организации встречи Лаврова и Тиллерсона. Посольство подчеркнуло, что запрос о встрече был направлен 2 марта.