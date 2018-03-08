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Боевики сорвали отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту

Запланированный на утро 8 марта гуманитарный конвой в Восточную Гуту переносится в связи с участившимися атаками боевиков. Об этом сообщил журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «Интерфакс».

«Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, - сообщил Евтушенко. - Причиной является активизация обстрелов [со стороны] "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в России террористическая организация. - «Ведомости») в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин».

Евтушенко отметил, что оказание гуманитарной помощи возобновится после стабилизации обстановки.

Конвой из 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами планировалось направить в четверг из населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Предыдущая гуманитарная акция при поддержке российских сил состоялась 5 марта, конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 т гуманитарного груза в город Дума. Тогда боевики согласились выпустить из района 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9:00 по местному времени (10:00 мск). Участникам вооруженных формирований и их семьям предлагается воспользоваться гуманитарным коридором.