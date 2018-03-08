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Порошенко предрек России «разрушение» из-за спора по газу

В случае игнорирования судебных решений Россию ждет полное разрушение, заявил в интервью Financial Times президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

«Если Россия не уважает закон и решения судов, я думаю, в результате Россия будет полностью разрушена», - сказал Порошенко.

По решению арбитражного суда «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд руб. за недопоставки по договору транзита. С учетом задолженности российская компания должна «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Речь не только о $4,6 млрд для Украины. Речь идет о том, может ли Россия в принципе считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон. Они не уважали международное право во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии на востоке моей страны, во время террористической атаки на рейс MH17», - заявил Порошенко.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину и вернул «Нафтогазу» предоплату, объяснив это отсутствием согласованного дополнительного соглашения к контракту. В «Газпроме» заявили, что решение арбитража нарушило интересы компании. 3 марта «Газпром» запустил процедуру прекращения сотрудничества с «Нафтогазом».

Правительство Украины 7 марта объявило о начале ареста активов «Газпрома» на территории страны за несоблюдение решения арбитража.