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Турция анонсировала совместную с Ираком военную операцию против курдов

Турция и Ирак планируют совместную военную операцию против курдов, передает слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу CNN Turk.

Операция против PYD/PKK (Партия демократического союза / Рабочая партия Курдистана) на севере Ирака запланирована после назначенных на 12 мая парламентских выборов в этой стране, рассказал Чавушоглу. По его словам, правительство Ирака хочет очистить страну от «террористических организаций».

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция стремится завершить военную операцию против анклава курдов Африн на севере Сирии к маю этого года. Вместе с тем турецкий министр отметил, что обе операции могут проводиться параллельно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о намерении очистить от представителей PYD/PKK, которых турецкая сторона называет террористами, все приграничные территории.

Начавшаяся 20 января операция против курдов под названием «Оливковая ветвь» проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду сил.