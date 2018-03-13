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The Times узнала об обсуждении властями Великобритании кибератаки на Россию

Власти Великобритании рассматривают различные варианты ответных действий на применение нервно-паралитического газа в Солсбери, в результате которого были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает газета The Times. Один из вариантов – кибератака на российские структуры, рассказал неназванный высокопоставленный собеседник издания в британском правительстве.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что причастность России к отравлению Скрипаля «очень вероятна». В связи с этим Мэй потребовала от Москвы предоставить разъяснения до вечера 13 марта. В случае если ответ России окажется неудовлетворительным, у Лондона будут основания расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Великобритании, заявила Мэй.

На прошлой неделе министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд намекнула на возможность скрытого ответа на предполагаемые действия России, пишет The Times. По словам высокопоставленного собеседника газеты в правительстве, вероятный вариант – применение вредоносного программного обеспечения.

Минобороны Великобритании сейчас занимается ускоренной разработкой наступательной киберпрограммы, отмечает The Times. Возможная кибератака против России могла бы быть направлена на компьютерные сети Кремля, сайты, публикующие фальшивые новости, и так называемую фабрику троллей, пишет газета.

Ранее The Times сообщала, что Великобритания готова к введению новых санкций против России – от высылки высокопоставленных российских дипломатов, аннулирования виз связанным с Кремлем предпринимателям и введения финансовых ограничений для ряда граждан до отказа в признании права России принимать чемпионат мира по футболу. Также издание сообщало о планах Великобритании выступить с резким заявлением по России совместно с Германией и Францией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выступление Мэй заявила об «очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации».

В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли лежащими на скамейке на улице в Солсбери. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пострадавшие находятся в коме. Проведенный британскими спецслужбами анализ показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия, заявила Мэй.

К заявлению властей Великобритании присоединились США. Госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти полностью доверяют выводам британских спецслужб, и Россия с большой долей вероятности ответственна за инцидент в Солсбери. Тиллерсон подчеркнул, что ответственные за преступление должны ощутить на себе «серьезные последствия». В Белом доме заявили, что поддерживают позицию Великобритании.

Скрипаль служил в ГРУ Генштаба России до 1999 г. Он был завербован британской разведкой, в 2004 г. его арестовала ФСБ. В 2006 г. Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее его помиловали и в 2010 г. выслали в Великобританию еще с тремя осужденными за госизмену россиянами по программе обмена шпионами.

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