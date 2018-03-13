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Чичваркин рассказал о слежке за ним в Лондоне

Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г. и позже обвиненный в России в похищении и вымогательстве, рассказал, что вскоре после переезда заметил слежку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на самого предпринимателя. По словам бизнесмена, за ним наблюдала группа из двух или трех человек, которые часами стояли в 100 м от входной двери его дома.

Наблюдавшие за Чичваркиным лузгали семечки подсолнечника, демонстрируя «распространенную в российской деревне» привычку, пишет газета. «Штирлиц прибыл», – вспоминает бизнесмен, имея в виду героя сериала 1973 г. «Семнадцать мгновений весны».

Тем не менее, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствовал себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 г. оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что в Великобритании представители российских спецслужб вынуждены вести себя более скованно. «В Москве они могут использовать оружие», – пояснил он. В Великобритании сооснователя «Евросети», напротив, впечатлила работа полиции и «верховенство закона».

В 2008 г. основатели «Евросети» Чичваркин и Тимур Артемьев продали компанию миллиардеру Александру Мамуту, после чего покинули Россию. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга). Сейчас Чичваркин владеет винным магазином в Лондоне Hedonism Wines, который в 2017 г. впервые с момента своего открытия получил прибыль.

Уголовное дело в отношении Чичваркина было закрыто еще в 2011 г., однако бизнесмен пока не планирует возвращаться в Москву, предпочитая оставаться в Лондоне до тех пор, «когда будет настоящая, защищенная законом и независимым судом частная собственность в России», писали ранее «Ведомости».

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