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Володин обвинил в причастности к отравлению Скрипаля спецслужбы Великобритании

Ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля лежит на властях и спецслужбах Великобритании, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны, - сказал Володин (цитаты по "Интерфаксу"). - И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии».

По словам Володина, это совершенно очевидно и еще раз подтверждается смертями на территории Англии экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко и бизнесмена Бориса Березовского. «Как только с их стороны возникли попытки вернуться на родину, с ними стали происходить несчастные случаи», - сказал Володин.

«Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но даже анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило», - заключил председатель нижней палаты парламента.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери на юго-западе Англии 4 марта нервно-паралитическим газом. Их нашли в бессознательном состоянии у торгового центра. Сейчас оба находятся в критическом состоянии. 12 марта Тереза Мэй заявила, что Россия ответственна за инцидент «с высокой вероятностью».

Великобритания ждет ответа от России по делу Скрипаля к вечеру 13 марта. Если его не последует, то Лондон будет иметь основания считать происшедшее незаконным применением силы со стороны России, подчеркнула Мэй.

В России Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, он более пяти лет провел в тюрьме. В 2010 г. его вместе с тремя другими обвиненными в шпионаже россиянами отправили на запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ