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Лавров назвал условие ответа на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

Если все процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химического оружия будут выполнены, то Россия ответит на запрос Великобритании. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге с журналистами, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам Лаврова, в этом случае Москва готова предоставить ответ в необходимые сроки. Кроме того, Россия попросила Великобританию предоставить вещество, задействованное в расследовании дела Сергея Скрипаля, а также сделать для Москвы открытым весь ход расследования, отметил министр иностранных дел. Россия тоже ждет ответ от Великобритании, добавил он. Дочь Скрипаля имеет российское гражданство, напомнил Лавров. Россия не имеет никакого отношения к отравлению, подчеркнул он.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскрыла предварительные итоги расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, Россия ответственна за это «с высокой вероятностью». Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было создано в СССР. По словам Мэй, ситуация со Скрипалем может указывать на один из двух факторов: это действия России или страна потеряла контроль над запасами своего химического оружия. Великобритания ждет ответа от России по делу Скрипаля к вечеру, 13 марта, отметила Мэй. Если его не последует, то Лондон будет иметь основания считать произошедшее незаконным применением силы со стороны России.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери на юго-западе Англии 4 марта. Их нашли в бессознательном состоянии у торгового центра. Сейчас они оба находятся в критическом состоянии. Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании, он более пяти лет провел в тюрьме. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании.

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