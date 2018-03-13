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Лавров назвал условие ответа на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

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Если все процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химического оружия будут выполнены, то Россия ответит на запрос Великобритании. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге с журналистами, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам Лаврова, в этом случае Москва готова предоставить ответ в необходимые сроки. Кроме того, Россия попросила Великобританию предоставить вещество, задействованное в расследовании дела Сергея Скрипаля, а также сделать для Москвы открытым весь ход расследования, отметил министр иностранных дел. Россия тоже ждет ответ от Великобритании, добавил он. Дочь Скрипаля имеет российское гражданство, напомнил Лавров. Россия не имеет никакого отношения к отравлению, подчеркнул он.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскрыла предварительные итоги расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, Россия ответственна за это «с высокой вероятностью». Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было создано в СССР. По словам Мэй, ситуация со Скрипалем может указывать на один из двух факторов: это действия России или страна потеряла контроль над запасами своего химического оружия. Великобритания ждет ответа от России по делу Скрипаля к вечеру, 13 марта, отметила Мэй. Если его не последует, то Лондон будет иметь основания считать произошедшее незаконным применением силы со стороны России.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери на юго-западе Англии 4 марта. Их нашли в бессознательном состоянии у торгового центра. Сейчас они оба находятся в критическом состоянии. Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании, он более пяти лет провел в тюрьме. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Стиль жизни
Новости

Изумруд весом 1,6 кг могут выставить на торги после отказа Гохрана

Интерфакс
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Гохран России не стал покупать найденный на Малышевском месторождении (АО «Мариинский прииск», Свердловская область, предприятие «Ростеха») изумруд весом 1,6 кг, предварительно оцененный более чем в 4 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия.

Представитель компании уточнил, что изначально Гохран проявил интерес к редкому изумруду, но после экспертной оценки приобретать его не стал. «Он им понравился своим размером, своей природной красотой - он остался с нетронутыми гранями. Гохран впечатлил размер, но у них есть четкие рамки, за которые они не выходят. Так, например, он второго цвета, второго качества, а по требованиям Гохрана он должен быть первого цвета», - отметил представитель компании.

По его словам, сейчас редкий изумруд предложен правительству, после чего, если не будет интереса, его выставят на торги.

Изумруд весом 1,6 кг был найден на Малышевском месторождении в начале года - подобные находки бывают раз в десятилетие. Длина камня 14 см, ширина - 7 см, имя - «Марьин дар». Малышевский рудник ежегодно перерабатывает 85 000 т породы. В день, в среднем, извлекается около полутора кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 г александритов.

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Политика
Новости

Путин приехал в Дагестан после антикоррупционных скандалов в республике

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в республике Путин проведет встречу с представителями общественности. Кроме того, президент проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Это первый визит российского президента в Дагестан после начала антикоррупционных скандалов в республике. В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки, после чего возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях. Кроме того, были задержаны несколько человек. Среди них – врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Их обвинили в хищении бюджетных средств. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», – говорил ранее Путин.

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Бизнес
Новости

«Дочка» «Газпрома» подписала соглашение на поставку гелия немецкой Linde

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«Газпром экспорт» подписал долгосрочное соглашение с немецкой Linde о покупке с 2021 г. гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома». Об этом говорится в сообщении Linde.

«Linde Group и "Газпром экспорт", 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома", подписали соглашение о купле-продаже гелия с нового завода "Газпрома" в Амурской области, который в настоящий момент находится на стадии строительства...», – говорится в пресс-релизе.

Согласно условиям соглашения Linde будет закупать «значительные объемы» гелия с новой производственной базы «Газпрома» в городе Свободном, расположенном рядом с Благовещенском. Первые поставки по этому соглашению запланированы на 2021 г.

«Газпром экспорт» 12 марта сообщил об окончании конкурсной процедуры по продаже гелия с Амурского ГПЗ и заключил долгосрочные контракты с «крупнейшими компаниями на мировом рынке промышленных газов». В сообщении газового холдинга уточнялось, что конкурсная процедура проводилась в 2016–2017 гг. при поддержке компании Gazprom Marketing & Trading.

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, чьи слова приводились в сообщении, отметила, что подписанные соглашения свидетельствуют о растущем спросе на продукцию Амурского ГПЗ. «Помимо природного газа богатые месторождения Восточной Сибири позволяют добывать такой ценный продукт, как гелий, востребованный во многих отраслях промышленности. Мы рады, что растущий спрос на продукцию Амурского ГПЗ – крупнейшего в мире завода по производству гелия – способствует заключению целого ряда долгосрочных соглашений», – сказала топ-менеджер компании.

Амурский ГПЗ создается в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и должен стать крупнейшим в России предприятием по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» впервые выпустила бензин для гоночных машин

Ведомости
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Входящая в «Роснефть» Рязанская нефтеперерабатывающая компания выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина Аи-100, сообщает российская нефтяная компания.

«Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей», – отмечается в сообщении.

Кроме улучшенных эксплуатационных свойств автомобильные бензины Аи-100 обладают повышенными экологическими показателями.

Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды Lada Sport Rosneft. 

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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Политика
Новости

Российский МИД вызвал британского посла

Ведомости
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Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Великобритании в России Лори Бристоу. Это произошло во вторник, 13 марта. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на российское ведомство. Причины вызова не уточняются.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла в Соединенном Королевстве Александра Яковенко для объяснения ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, Джонсон пригрозил Москве санкциями, если «российский след» в деле будет доказан.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 13 марта рассказала о возможной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии на юго-западе Англии. Произошедшее, по мнению Мэй, говорит о том, что Россия имеет отношение к этому или утратила контроль над химоружием. Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметила британский премьер-министр. Лондон попросил от Москвы объяснений к вечеру вторника, 13 марта. В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия ответит, только если Великобритания выполнит процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химоружия. В частности, Москва попросила Лондон раскрыть ход расследования, а также предоставить доступ к веществу, которое использовалось для отравления.

Россия не имеет отношения к отравлению, подчеркнул Лавров. Он также обратил внимание на то, что дочь Скрипаля – гражданка России.

Скрипаля и его дочь отравили на юго-западе Англии в начале марта. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Скрипаль с 2010 г. живет в Великобритании, где получил убежище. До этого он пять с половиной лет провел в тюрьме: Россия признала его виновным в шпионаже в пользу Соединенного Королевства. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы хотят получить право банкротить застройщиков через суд

Ведомости
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Органы исполнительной власти, контролирующие долевое строительство в Москве и регионах, могли бы получить право обращаться в суд для признания застройщиков банкротами. Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Власти Москвы настаивают, что изменений требуют законы «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26 октября 2002 г.) и «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ).

Как пояснили в Москомстройинвесте, право банкротить застройщиков через суд позволит контролирующим органам оперативно принимать меры, направленные на исполнение обязательств перед гражданами новым застройщиком. В частности, необходимо определить критерии, на основании которых власти будут иметь право подать заявление о признании застройщика банкротом в суд, и установить особенности рассмотрения дел в таких случаях.

Ранее Москомстройинвест направил предложение о предоставлении контролирующему органу права обращаться в суд для признания застройщика банкротом на рассмотрение в Минстрой России, а также в экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Государственной думы по транспорту и строительству. «Однако в принятой в первом чтении редакции законопроекта об изменениях 214-ФЗ данная инициатива не учтена», – пояснили агентству «Москва» в комитете.

Ранее Москомстройинвест сообщил, что по существующим законам проходит два года с момента выявления властями проблем у застройщика, которые могут привести к неисполнению обязательств перед гражданами, и до момента, когда он может принять определенные меры.

Бизнес
Новости

Австрийская OMV выбрала «Газпром» единственным «партнером для брака» в России

Ведомости
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Австрийская нефтегазовая компания OMV рассматривает возможность покупки активов в России исключительно у «Газпрома», заявил председатель правления компании Райнер Зеле на презентации ее стратегии до 2025 г.

«Наш опыт работы в России показывает, что нужно выбрать только одного партнера для брака. Мы выбрали своего партнера и не смотрим по сторонам», – сказал Зеле (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что OMV за последние два года проделала большую работу по покупке российских активов, и теперь акцент смещается на Ближний Восток – Иран и Ирак.

К 2025 г. OMV планирует удвоить продажи газа, ориентируясь на объем свыше 20 млрд куб. м, сообщил вице-президент по переработке Манфред Лейтнер (здесь и далее цитаты по ТАСС). Австрийский концерн намерен увеличить присутствие на газовом рынке Европы, занять до 10% рынка Германии и увеличить долю в газовых проектах России, Норвегии и Румынии.

Реализации этой стратегии будет способствовать строительство трубопровода «Северный поток – 2», отметил Лейтнер. «Я думаю, что "Северный поток – 2" необходим для сохранения энергобезопасности Европы», – сказал он. Зеле добавил, что «строительство "Северного потока – 2" стратегически важно для OMV, так как позволит сделать безопасными поставки газа в Европу в долгосрочной перспективе».

В декабре 2016 г. OMV и «Газпром» заключили обязывающее соглашение по обмену активами, в результате которого российская компания получит 38,5% в норвежской «дочке» OMV – OMV (Norge) AS, а австрийский концерн – 24,98% в проекте разработки двух участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Закрыть сделку планируется до конца 2018 г. OMV рассчитывает, что добыча газа на уренгойских участках начнется в 2020 г.

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Недвижимость
Новости

Число российских участников выставки недвижимости MIPIM сократилось на четверть

РИА Новости/Ведомости
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Количество российских участников одной из крупнейших международных выставок недвижимости – MIPIM, открывающейся в Каннах во Франции, уменьшилось на 21% – до 553 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные выставки.

Согласно материалам бумажного каталога MIPIM-2018, выставку посетят 120 компаний. При этом в онлайн-каталоге MIPIM, пополняющемся до самого открытия мероприятия, представлены 203 компании, из которых более половины в этом году предпочли роль посетителей выставки без участия в работе какого-либо стенда.

Всего в этом году MIPIM планируют посетить более 25 000 человек, что на 8% больше, чем в прошлом году. Они будут представлять 9800 компаний, работающих на рынке недвижимости, причем почти 6000 компаний будут работать на собственных стендах или объединенных стендах нескольких делегаций.

Российские проекты будут представлены на пяти крупных стендах – правительства Москвы, правительства Санкт-Петербурга, Academy of Real Estate (ARE), группы НДВ и FIABCI-Russia.

Россию в качестве страны своего интереса назвали 1380 человек – 5,5% от всех участников MIPIM, указывается в онлайн-каталоге выставки.

Технологии
Новости

Аналитики выбрали самые умные города мира

Ведомости
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Сингапур возглавил рейтинг умных городов мира, составленный консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel. При составлении рейтинга аналитики учитывали развитие интернет-технологий, проникновение их в ключевые сферы общественной жизни, инфраструктуру и систему здравоохранения, сообщает Business Insider.

Эксперты также обращали внимание на внедрение высоких технологий в обеспечение общественной безопасности и производства. Сингапур оказался лучшим городом по всем четырем исследуемым направлениям: мобильности, здравоохранению, общественной безопасности и производительности, отмечает издание.

В исследовании отмечается, что город-государство добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей мобильными устройствами, позволяющими отслеживать состояние здоровья, а также информировать о необходимости срочной помощи. Внедренная в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками помогает экономить водителям до 60 часов в год.

На втором месте, согласно исследованию, оказался Лондон. За ним в топ-20 следуют американские мегаполисы Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго. Сеул и Токио заняли шестое и восьмое места соответственно. Среди европейских городов с развитой подобной инфраструктурой – Берлин (седьмая строчка) и Барселона (девятая). Замыкает рейтинг из 20 городов китайский Гуанчжоу. Российские города в список не вошли.

Топ-5 самых инновационных компаний мира по версии Forbes

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Москвы предложили автоматически продлевать водительские права

Ведомости
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Московские власти не исключают, что в будущем водительские удостоверения будут продлевать автоматически. Сейчас эта возможность прорабатывается. Однако воспользоваться ею смогут только те водители, у которых не будет много нарушений ПДД. Об этом рассказал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин, передает ТАСС.

В настоящее время у властей есть данные, позволяющие за два месяца до окончания действия прав напомнить водителю о необходимости продлить срок их действия, отметил Чукарин. По его словам, будет лучше продлевать права автоматически при отсутствии нарушений. Власти Москвы обсуждают эту тему с федеральными коллегами, добавил он.

Кроме этого к 2025–2030 гг. в Москве планируется создать единый центр, где можно будет получить «любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется», рассказал Чукарин. Он отметил, что департамент информационных технологий будет добиваться его создания.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Бизнес
Новости

«Тинькофф банк» инвестирует в развитие собственного оператора связи до 1 млрд рублей

Ведомости
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«Тинькофф банк» планирует потратить на развитие виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» в 2017–2019 гг. до 1 млрд руб., сообщил журналистам финдиректор банка Илья Писемский в ходе телефонной конференции.

«В целом за 2017, 2018, 2019 гг. мы планируем потратить до 1 млрд руб.», – сказал Писемский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, расходы на «Тинькофф мобайл» в 2017 г. были незначительны.

Виртуальный оператор связи «Тинькофф мобайл» был запущен банком совместно с Tele2 в конце 2017 г. Абонентом виртуального оператора сможет стать любой пользователь, в том числе и не клиент «Тинькофф банка».

«Тинькофф банк» не инвестирует в построение собственной сотовой сети, но тратит определенные средства на оборудование, IT-системы, интерфейсы и привлечение клиентов. «Это не будут огромные инвестиции, они соизмеримы с другими направлениями бизнеса, такими как «Тинькофф бизнес», «Тинькофф инвестиции», даже Tinkoff Black», – отметил предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Сейчас на сетях Tele2 работает 15 виртуальных операторов, в том числе Сбербанк.

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