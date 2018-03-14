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Кадыров назвал депутата Слуцкого своим братом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого в связи с историей о возможных домогательствах к парламентским журналисткам.

«Леонида Слуцкого я называю братом, - написал Кадыров на своей странице в Twitter. - Он в трудные дни был с нашим народом». 

«Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», - заключил глава Чечни.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, член ЛДПР Леонид Слуцкий был обвинен тремя парламентскими журналистками в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике планирует рассмотреть соответствующую жалобу.

Сам Слуцкий категорически опроверг обвинения, связав их с политическим заказом. 8 марта парламентарий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым он «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

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Политика
Новости

Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США

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Отношения между Россией и США вряд ли могут стать еще хуже после смены госсекретаря США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится», - пояснил свою позицию представитель Кремля. В то же время, по его мнению, всегда сохраняется надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста главы американского госдепартамента. На его место придет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, а во главе ЦРУ впервые встанет женщина - Джина Хаспел. Сейчас она является заместителем директора ЦРУ.

Вслед за Тиллерсоном был уволен заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн. В администрации президента США уточнили, что увольнение Гольдштейна обусловлено тем, что его заявление об обстоятельствах отставки американского госсекретаря противоречит официальной позиции Белого дома. Комментируя отставку начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах.

Представитель ведомства отмечал, что перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и увольнение стало для него полной неожиданностью. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter, вернувшись из рабочей поездки в Африку. Источник CNN в Белом доме рассказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться поста. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.

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Политика
Новости

Памятную доску на доме Немцова в Москве установят 16 марта

Ведомости
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Памятную доску на доме Бориса Немцова по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят в пятницу, 16 марта, в 17.00. Об этом сообщила кандидат в президенты Ксения Собчак, которая ранее обратилась в мэрию Москвы с такой инициативой.

«Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам – дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал», – написала Собчак в Facebook.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.

Акция памяти Бориса Немцова

Недвижимость
Новости

В Европе склады оказались самым прибыльным сегментом для инвесторов в недвижимость

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Индустриальная недвижимость и склады - самые востребованные сегменты у европейских инвесторов в недвижимость, говорится в сообщении консалтинговой компании СBRE.

По данным проведенного компанией опроса, 33% инвесторов Европы, Ближнего Востока и Африки отдают предпочтение индустриальной недвижимости. Как отмечается в сообщении, производственная недвижимость впервые опередила офисный сегмент, предпочтение которому отдали 26% респондентов.

«Доходность в складском и индустриальном сегменте остается самой высокой по сравнению с другими секторами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли поддерживается устойчивым спросом со стороны арендаторов», - говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшими сделками в этом сегменте в прошлом году стали: продажа инвестиционным фондом Blackstone портфеля логистического оператора Logicor китайскому инвестиционному фонду China Investment Corporation за 12,2 млрд евро и приобретение логистической компанией Global Logistics Properties компании IDI Gazeley у компании Brookfield за $2,8 млрд. Покупатели, в основном, - крупные азиатские инвесторы, получили не только доступ к рынку на должном уровне, но, купив действующую платформу, они также приобрели инфраструктуру и опыт для управления активами и дальнейшего развития портфеля.

Кроме того, наблюдается резкий рост популярности у инвесторов жилой недвижимости. Предпочтение этому классу активов отдали 21% респондентов.

По данным компании, самыми привлекательными для инвесторов городами Европы являются Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт и Лондон.

Несмотря на то что 2017 г. был рекордным по объему инвестиций в недвижимость Европы (291 млрд евро), инвесторы планируют в 2018 г. вкладывать в недвижимость больше, чем в 2017 г. Треть инвесторов из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (33%) рассчитывают потратить в этом году больше, чем годом ранее.

Политика
Новости

Кремль назвал неприемлемым язык ультиматума Великобритании в деле Скрипаля

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Москва считает недопустимым объявление премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматума в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», - подчеркнул представитель Кремля (цитаты по «Интерфаксу»).

«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», - сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона остается открытой для взаимодействия при расследовании причин происшедшего, «но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев».

Отвечая на вопрос, не опасается ли Москва международной изоляции, Песков выразил надежду на то, что «возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы».

«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», - заключил Песков, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Песков также отказался озвучивать какую-либо версию происшедшего. «Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны», - сказал он.

4 марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра в английском Солсбери. По данным британских спецслужб, они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом. Сейчас пострадавшие находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту «с высокой вероятностью» и предъявила Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта официальных объяснений. В случае неудовлетворительного ответа Лондон обещал рассматривать инцидент со Скрипалем как «незаконное применение силы Россией против Британии».

МИД России в свою очередь потребовал от Великобритании предоставить образцы обнаруженного в Солсбери отравляющего вещества. Посол Великобритании Лори Бристоу был уведомлен о том, что Москва не будет отвечать на ультиматум до получения образцов вещества. Бристоу сообщил, что решение о принимаемых в отношении России мерах Мэй объявит в среду.

В 2004 г. Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. бывшего полковника ГРУ помиловали и выслали из России по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Adidas в 2017 году увеличил чистую прибыль на 7,9%

Ведомости
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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas AG в 2017 г. получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании выросла на 14,8% до 21,22 млрд евро.

При этом в IV квартале прошлого года Adidas получил чистый убыток в размере 41 млн евро. В пресс-релизе компании отмечается, что он связан с изменениями в налоговом законодательстве США – крупнейшего рынка для Adidas.

В 2018 г. компания планирует нарастить выручку на 10% без учета колебаний валютных курсов. Кроме того, руководство Adidas одобрило долгосрочную программу выкупа акций на сумму 3 млрд евро.

Акции компании в начале торгов в среду растут на 5,2%. С начала года ее капитализация выросла на 9% до 35,9 млрд евро.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции трех белорусских предприятий

Ведомости
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Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий, говорится в сообщении федеральной службы. Это связано с тем, что в Россию из Белоруссии продолжает поступать животноводческая продукция с нарушением ветеринарно-санитарных требований, заявили в Россельхознадзоре.

Усиленному контролю будет подвергаться продукция ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод». В сухом обезжиренном молоке, производимом на первых двух предприятиях, был выявлен тетрациклин. В сыре, произведенном на третьем предприятии, обнаружен натамицин.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья. Ограничения начнут действовать с 15 марта.

Недвижимость
Новости

Эксперты зафиксировали обвал цен на дачи в Подмосковье

Ведомости
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За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) средняя стоимость дачи на вторичном рынке в Подмосковье упала на 39,5% и составляет 5,2 млн руб., подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности. Куда более показательны здесь сроки экспозиции: за год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев», - говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.

«Отложенный спрос на готовые для проживания дома высок, – добавляет руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-недвижимости» Антон Архипов. – Клиенты согласны платить за качественные объекты, куда можно сразу переехать жить, но проблема в том, что восемь из десяти лотов на загородной «вторичке» морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».

Невзирая на пессимистичные настроения, в феврале компания зафиксировала всплеск числа сделок с дачами на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Бизнес
Новости

Основатель IKEA завещал половину состояния на развитие севера Швеции

Ведомости
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Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции, сообщает газета Dagens Nyheter.

Половину состояния Кампрада получат четверо его детей. Вторая часть будет направлена в семейный фонд поддержки образования и научных исследований – на развитие предприятий Норрланда. Точные суммы на данный момент не названы.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодые люди жили там и не хотели переезжать», - говорит руководитель фонда IKEA и бывший представитель семьи Кампрадов Пер Хеггенс.

Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 г. в возрасте 91 года. В 2015 г. Forbes оценивал его состояние в $3,5 млрд. Размер фонда семьи Кампрадов оценивается в 4,7 млрд крон.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Великобритании россиянам

Ведомости
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Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», – сказал изданию один из российских политэмигрантов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали из страны по программе обмена шпионами.

А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.

Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г., рассказал газете The New York Times, что вскоре после переезда заметил слежку. По его словам, два или три человека часами стояли в 100 м от его дома и лузгали семечки. «Штирлиц прибыл», – комментировал это Чичваркин.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Технологии
Новости

Google запретит рекламу криптовалют

Ведомости
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Google с июня 2018 г. вводит запрет на рекламу криптовалют, говорится в сообщении компании.

Ограничение коснется рекламы непосредственно криптовалюты и связанного контента - ICO, криптокошельков, обмена криптовалют, советов по торговле и бинарных опционов.

Реклама валютных фьючерсов и некоторых других финансовых товаров будет доступна после сертификации только в отдельных странах. Сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.

В конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов запретил Facebook. Компания заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения. В то же время основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты и соответствующие технологии шифрования важным трендом.

Кто разбогател на криптовалюте

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ внесет 113 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов

Ведомости
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Центробанк внесет около 113 млрд руб. в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет АСВ.

В 2015-2016 гг. АСВ приобрело суборды в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд руб., «Открытие» – 65,2 млрд руб., Промсвязьбанк – 29,9 млрд руб.

После того как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

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