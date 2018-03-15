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Кремль пообещал не затягивать с ответными мерами против Великобритании

Ответные меры на решения властей Великобритании в отношении России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери «не заставят себя ждать», заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ответные шаги не заставят себя ждать, эти предложения будут сформулированы МИДом и другими ведомствами, но окончательное решение примет президент Российской Федерации», - сказал Песков.

«Что касается всей ситуации, приходится, к сожалению, лишний раз повторять, что Россия с большим недоумением и непониманием относится к тому, какую позицию заняла британская сторона. Обвинения стали звучать еще до того, как могла появиться хоть какая-то информация о случившемся в Солсбери», — заявил Песков. Он также отметил, что это содержит «все признаки провокации», но не стал уточнять, на что эта провокация направлена.

«Конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного сообщества. Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел в Солсбери», — подчеркнул представитель Кремля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к происшедшему в английском Солсбери отравлению Скрипаля и его дочери. 14 марта Лондон принял решение о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме.