Политика

Новости

США уверены в причастности России к отравлению Скрипаля

США проявляют солидарность с Великобританией и уверены в причастности России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли.

«Мы молимся за жертв этого жестокого преступления», – сказала Хейли. Преступление России заслуживает мер со стороны Совбеза ООН, добавила он.

Произошедшее отражает тенденцию к все более частому использованию химоружия, отметила представитель США. В качестве примера она привела отравление брата лидера КНДР и Сирию. Россия должна отвечать за свои действия и сотрудничать с расследованием Великобритании, предоставив информацию о химоружии, считает Хейли. Если не принять меры сейчас, то Солсбери будет не последним местом, где использовано химоружие, добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля. «Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной, - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», – заявил Трамп.

Кроме того, на заседании Совбеза ООН о поддержке Великобритании заявили представители Швеции и Польши. Представитель Казахстана призвал не делать поспешных выводов.

Скрипаля и его дочь отравили на юго-западе Англии – в Солсбери – 4 марта. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила Россию в произошедшем и в ответ объявила о том, что вышлет 23 российских дипломата. «Трагично, что президент [России Владимир] Путин решил действовать так», – отметила Мэй.