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Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля

Президент США Дональд Трамп считает, что улики указывают на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, однако предпочтет отложить окончательное суждение до анализа фактов, представленных британской стороной. Об этом Трамп заявил во время пресс-подхода, посвященного отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона во вторник.

«Я сегодня проведу разговор с [премьер-министром Великобритании Терезой] Мэй. Похоже, что это Россия, исходя из имеющейся у них (Великобритании) информации, - ответил Трамп на вопрос о том, каким будет ответ Белого дома на "химическую атаку". - Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что решение США будет зависеть от его разговора с Мэй.

5 марта стало известно об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу и до сих пор находятся в коме. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России как боевое ОВ по программе «Новичок», и заявила о весьма вероятной причастности России к инциденту. Мэй потребовала от России исчерпывающих объяснений к вечеру вторника.