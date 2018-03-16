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Кремль не увидел оснований говорить о начале новой холодной войны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласен с предположениями о том, что поддержка позиции Великобритании ведущими европейскими державами означает новую холодную войну. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения. И рано или поздно британской стороне ведь придется своим коллегам, которые ее поддержали, представить какие-то вразумительные доказательства и перейти в режим утвердительных обвинений», – cказал Песков. По его словам, пока этого нет. Кремль будет смотреть и анализировать, добавил Песков.

Ответных мер в адрес Великобритании «можно ожидать в любую минуту», заявил также Песков. Так он ответил на вопрос, возможно ли объявление об ответных мерах до президентских выборов, назначенных на 18 марта. «Ответные меры не заставят себя ждать, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам России», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Кремль удивлен позицией Великобритании после отравления Сергея Скрипаля, подтвердил Песков: «То, что Кремль удивлен, — это совершенно правильно. Мы в международной практике еще не сталкивались с такой модальностью поведения, когда в отношении нашей страны выдвигаются очень серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и т. д.».

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Сейчас они оба находятся по-прежнему в реанимации. Отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР, заявили власти Великобритании. В ответ на произошедшее Соединенное Королевство вышлет 23 российских дипломата, приостановит все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, разработает новые меры для повышения защиты населения и примет ряд других мер, пообещала премьер-министр страны Тереза Мэй.

Ранее Песков уже заявлял, что ответные меры России не заставят ждать. По его словам, предложения сформируют МИД и другие ведомства, однако окончательное решение будет за российским президентом Владимиром Путиным.

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