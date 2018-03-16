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Химик сомневается в версии провоза отравляющего вещества в багаже Юлии Скрипаль

Профессиональный химик, знакомый с вопросами безопасной упаковки химических веществ, крайне скептически относится к версии о том, что отравляющее вещество (ОВ) было доставлено Юлией Скрипаль в багаже из Москвы. Об этом он рассказал корреспонденту «Ведомостей».

О том, что такая версия изучается британскими правоохранительными органами, сообщила газета The Telegraph. Согласно этой версии ОВ было спрятано в одежде или косметике и сработало в доме бывшего полковника ГРУ в британском Солсбери.

«Вещества интересующего нас класса хорошо проникают в большинство бытовых упаковочных материалов – просачиваются через них. То есть кто-то должен был профессионально, в специализированной лаборатории упаковать одежду и/или косметику, дегазировать упаковку снаружи и подсунуть. Профессиональная упаковка никак не похожа на бытовую, спутать невозможно», – говорит собеседник «Ведомостей».

Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из Москвы 3 марта в 14.00. На следующий день ее вместе с отцом – бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем – нашли отравленными в центре Солсбери. Источник The Telegraph предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Например, токсином могли пропитать одежду Юлии, а яд спрятать в косметике или подарке. При этом британские спецслужбы не рассматривают версию, что преступники сами провезли яд на территорию страны, отмечает The Telegraph.

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