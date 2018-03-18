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Экзитпол ВЦИОМа предсказал победу Путина на выборах с 73,9% голосов

Владимир Путин, кандидат-самовыдвиженец на пост президента России, набирает на выборах 73,9%. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опросов, действующий президент побеждает в первом туре. На втором месте - Павел Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Владимир Жириновский от ЛДПР (6,7%). Остальные кандидаты: Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» - 2,5%, Григория Явлинский от «Яблока» - 1,6%, Борис Титов от Партии роста - 1,1%, Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) - 1,0%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Всего социологи опросили 162 601 человек, уточняется в сообщении. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались отвечать 37,2% опрошенных.

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России на 18.00 по мск составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - указывалось в материалах комиссии.

На предыдущих президентских выборах, в 2012 г., явка на 18.00 мск составила 58,3%. Таким образом, явка на текущих выборах к 18.00 мск превысила прошлую на 1,63%.

18 марта в России состоялись выборы президента. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. В выборах участвовали восемь кандидатов.