Политика / Демократия

Результаты выборов президента. Онлайн-трансляция. Путин выступил на Манежной площади

Путин побеждает более чем с 70% голосов

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23:30
23:28

ЦИК: Обработано 50% протоколов. Путин - 75,0%, Грудинин - 13,4%, Жириновский - 6,3%, Собчак 1,42%.

23:23

Митинг закончился, и мы переходим к «Ночи выборов». Вице-спикер Петр Толстой: «Попытки говорить о бойкоте провалены. Впервые наша страна, находясь под беспрецедентным давлением, голосует за действующего президента».

23:20

После Путина выступает его любимая группа - «Любэ», но собравшиеся начинают потихоньку расходиться. Ведущие благодарят всех за то, что сделали правильный выбор. Последняя фраза комментатора «Матч-ТВ» Дмитрия Губерниева несколько смазывает пафос речи Путина: «наши спортсмены всех победят».

23:19

Выступление Владимира Путина на митинге-концерте на Манежной площади

23:16

В прошлый раз на аналогичном митинге Путин плакал. Тогда Песков объяснил это ветром. Сегодня ветра не было, и действующий президент был очень радостен.

23:09

Путин: «Очень важно сохранить это единство, дорогие мои! Нам нужно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать и за других кандидатов, нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед, а для того, чтобы двигаться вперед, мы должны чувствовать локоть каждого гражданина страны. Мы не будем руководствоваться текущими, конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем нашей великой Родины! наших детей! и действуя так, мы безусловно обречены на  успех. Да! Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую... масштабную работу... во имя... России!!!»

23:06

Путин: «Спасибо, что у нас такая мощная, многонациональная команда. Нас ждет успех! Да!»

23:01

Путин: «В морозный московский вечер мы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом (показывает знак победы, V)... Да, точно, вы - наша общая команда, я - член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал - это наша большая, общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие - и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно». 

23:00

Путин пришел на митинг на Манежной! 

22:52
22:47

Фиксируем показатели: обработано 40,9% протоколов, у Путина 74,4%, у Грудинина 13,9%, у Жириновского - 6,5%, у Собчак - 1,4%. Остальные четыре кандидата по-прежнему набирают меньше процента каждый. Явка 63,7% (экзитпол ВЦИОМ).

22:44
22:38

В столицах пока обработано очень мало протоколов. В Москве у Путина - 72,2% после обработки 1,66%. В родном Санкт-Петербурге он набирает 75,87% голосов после обработки 1,75% протоколов УИК. Оба показателя намного выше, чем на прошлых выборах (47% и 58,8%)

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