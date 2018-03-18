Результаты выборов президента. Онлайн-трансляция. Путин выступил на Манежной площади

Митинг закончился, и мы переходим к «Ночи выборов». Вице-спикер Петр Толстой: «Попытки говорить о бойкоте провалены. Впервые наша страна, находясь под беспрецедентным давлением, голосует за действующего президента».
23:20
После Путина выступает его любимая группа - «Любэ», но собравшиеся начинают потихоньку расходиться. Ведущие благодарят всех за то, что сделали правильный выбор. Последняя фраза комментатора «Матч-ТВ» Дмитрия Губерниева несколько смазывает пафос речи Путина: «наши спортсмены всех победят».
23:19
Выступление Владимира Путина на митинге-концерте на Манежной площади
В прошлый раз на аналогичном митинге Путин плакал. Тогда Песков объяснил это ветром. Сегодня ветра не было, и действующий президент был очень радостен.
23:09
Путин: «Очень важно сохранить это единство, дорогие мои! Нам нужно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать и за других кандидатов, нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед, а для того, чтобы двигаться вперед, мы должны чувствовать локоть каждого гражданина страны. Мы не будем руководствоваться текущими, конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем нашей великой Родины! наших детей! и действуя так, мы безусловно обречены на успех. Да! Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую... масштабную работу... во имя... России!!!»
23:06
Путин: «Спасибо, что у нас такая мощная, многонациональная команда. Нас ждет успех! Да!»
23:01
Путин: «В морозный московский вечер мы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом (показывает знак победы, V)... Да, точно, вы - наша общая команда, я - член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал - это наша большая, общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие - и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно».
23:00
Путин пришел на митинг на Манежной!
22:52
Ольга Чуракова / Ведомости
Справороссы Михаил Емельянов, Сергей Миронов и Анатолий Аксаков невесело смотрят на Путина в штабе Путина
22:47
Фиксируем показатели: обработано 40,9% протоколов, у Путина 74,4%, у Грудинина 13,9%, у Жириновского - 6,5%, у Собчак - 1,4%. Остальные четыре кандидата по-прежнему набирают меньше процента каждый. Явка 63,7% (экзитпол ВЦИОМ).
22:44
Алина Дидковская / Ведомости
Атмосфера на Манежной
22:38
В столицах пока обработано очень мало протоколов. В Москве у Путина - 72,2% после обработки 1,66%. В родном Санкт-Петербурге он набирает 75,87% голосов после обработки 1,75% протоколов УИК. Оба показателя намного выше, чем на прошлых выборах (47% и 58,8%)