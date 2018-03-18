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Грудинин отказался считать выборы президента честными

Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в это время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление кандидата от коммунистов.

«Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90% (обработанных бюллетеней). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными», - заявил он. «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», - подытожил представитель КПРФ.

В то же время, по его словам, КПРФ выступила на этих выборах «достойно», «несмотря на всю эту грязь которая лилась».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По итогам обработки 40% бюллетеней действующий президент набирает 74,22% голосов.

На втором месте Грудинин с 14,03%, на третьем лидер - ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,41%.