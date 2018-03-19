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Скончался начальник Росгвардии по Московской области

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Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов скоропостижно скончался 18 марта на 58 году жизни, сообщается на сайте ведомства. Причина смерти не уточняется.

Глотов родился в 1960 г. в Караганде. За 38 лет службы он «прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции». Более 20 лет Глотов работал в столичном отряде милиции особого назначения на руководящих должностях, участвовал в обеспечении безопасности гостей и участников Олимпийских зимних игр в Сочи. Подмосковное управление Росгвардии он возглавил в сентябре 2017 г.

Глотов награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», а также другими наградами.

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Явка на президентских выборах превысила 67%

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По итогам обработки более 90% протоколов, явка на выборах составила более 67%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева.

Ранее источник РБК, близкий к администрации президента, заявлял, что в Кремле будут считать хорошим результатом явку не ниже 65% избирателей. На выборах 2012 г. явка составила 65,3% избирателей. Из них за избранного президента Владимира Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы. Для выборов-2018 достойным результатом представители администрации президента готовы были считать 47-48 млн голосов за кандидата от власти. По факту поддержка Путина составила почти 50 млн голосов.

По данным ЦИК, по итогам обработки 95,57% протоколов, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,57%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,91%, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский - с 5,76%, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,62%, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский преодолел отметку в 1%, результат Бориса Титова от Партии роста – 0,74%, Максима Сурайкина от «Коммунистов России» - 0,68% и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» - 0,65%.

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Собчак назвала себя победительницей праймериз среди либеральных кандидатов

Ведомости
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак оценила результаты выборов, на которых она, по предварительным данным, набирает 1,59% и занимает 4 место. «Мы видим результаты, которые можем считать почти окончательными, они меня, конечно, не радуют. Мы должны понимать, что 75% голосов [действующего президента Владимира] Путина – это другая Россия. Это, конечно, очень большая цифра», - передает ее слова «Интерфакс». Позже стало известно, что по итогам обработки 90% бюллетеней Путин набирает 76,41% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

При этом в результатах выборов Собчак увидела и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов», и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». В этом она увидела «большую платформу объединения» для будущей партии. Ранее Собчак совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым объявила о создании «Партии перемен». Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной». По его словам, в личной беседе Собчак рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Оппозиционер обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции и назвал ее «карикатурным либеральным кандидатом».

По итогам обработки 90% бюллетеней, второе место после Путина занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,05% голосов, третье – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85%. За ним следует Собчак, обошедшая сооснователя «Яблока» Григория Явлинского (0,98%), Бориса Титова от Партии роста (0,73%), а также Максима Сурайкина от «Коммунистов России» (0,68%) и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» (0,65%).

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Первые результаты экспертиз по делу Скрипаля будут известны через две недели

Ведомости
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Исследование образцов вещества, использованного при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, займет минимум две недели. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Образцы вещества возьмут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые прибудут в Великобританию 19 марта. После этого они будут переданы в «авторитетные международные лаборатории».

Ранее в интервью BBC Джонсон заявил, что Лондон хотел бы расследовать обстоятельства отравления Скрипаля вместе с Россией. Забор образцов предусмотрен ст. 8 Конвенции о запрещении химоружия. Речь идет о пробах воздуха из дома в Солсбери, паба, ресторана и автомобиля, а также и биомедицинских пробах Скрипалей, находящихся сейчас в коме.

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Путин не планирует новой конституционной реформы

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выступая в своем общественном штабе, заявил, что не планирует проводить новую конституционную реформу. «Пока я никаких реформ не планирую конституционных», - сообщил глава государства.

Согласно текущей Конституции России, «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Последняя поправка к Конституции касалась президентского срока - в 2008 году он был продлен с четырех до шести лет.

В то же время он не исключил перемен после завершившихся 18 марта президентских выборов. «Все течет — все меняется», — ответил он на вопрос, увидят ли россияне во время четвертого президентского срока нового Путина или он останется прежним.

Комментируя грядущие изменения в правительстве, Путин отметил, что они должны проводиться президентом, вступившим в должность. «Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил российский лидер. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — заключил он.

Путин также счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — удивился президент.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.

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Путин назвал «нонсенсом» попытки обвинить Россию в отравлении Скрипаля

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов главы государства, назвал обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «бредом» и «нонсенсом». Он отметил, что узнал о его отравлении из СМИ.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — выразил уверенность российский лидер. Он подчеркнул, что у России нет вещества, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ.

Путин добавил, что если бы отравляющее вещество было бы «боевым», то люди «погибли бы на месте». Он назвал этот момент очевидным фактом. «У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — заключил президент страны.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но не видит заинтересованности «с обратной стороны».

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Как считают британские власти, их отравили нервно-паралитическим веществом, оба сейчас в больнице в критическом состоянии.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В России обвинения отвергают, заявляя, что Лондон не представил никаких доказательств. Тем не менее, британская сторона решила выслать 23 российских дипломатов, заморозить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также заняться подготовкой новых мер для защиты своих граждан.

МИД России 17 марта объявил об ответных мерах. Москва вышлет 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. В России также запретят деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Путин объявит новый состав правительства после инаугурации

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Изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в должность, сказал кандидат-самовыдвиженец на выборах главы государства Владимир Путин. Об этом он рассказал во время подхода к журналистам в своем общественном штабе.

«Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил президент. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — сказал Путин.

Президент также посчитал «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.

Ранее Путин приехал на Манежную площадь, где в этот момент шел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Он поблагодарил сторонников за результат на выборах и призвал всех граждан страны объединиться во имя успеха России.

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Грудинин отказался считать выборы президента честными

Ведомости
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Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в это время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление кандидата от коммунистов.

«Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90% (обработанных бюллетеней). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными», - заявил он. «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», - подытожил представитель КПРФ.

В то же время, по его словам, КПРФ выступила на этих выборах «достойно», «несмотря на всю эту грязь которая лилась».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По итогам обработки 40% бюллетеней действующий президент набирает 74,22% голосов.

На втором месте Грудинин с 14,03%, на третьем лидер - ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,41%.

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После обработки трети бюллетеней Путин набирает более 73%

Ведомости
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Действующий президент Владимир Путин после обработки 30% бюллетеней лидирует на президентских выборах, он набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,39%.

Соответствующие данные представлены на информационном экране Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Telegram-канале ЦИК также опубликованы результаты кандидатов по итогам обработки 31,58% бюллетеней, согласно которым у Путина - 73,31% голосов, у Грудинина - 14,79%, у Жириновского - 6,69% и у Собчак - 1,40%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Ранее ЦИК и МВД сообщили, что пока не нашли серьезных нарушений на выборах президента, которые прошли в России 18 марта. Последняя явка — к 18.00 мск — составила 60%, уточняли в ЦИК. В 2012 г. к этому моменту она оценивалась в 56,72%. Всего, по итоговым результатам избиркома, тогда на избирательные участки по всей России пришли 65,34% избирателей.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

ЦИК и МВД не нашли серьезных нарушений на выборах президента

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД пока не обнаружили серьезных нарушений на выборах президента. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. К таким же выводам пришли в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр министерства.

«На сейчас мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава богу, довольно скромно», - заявила Памфилова на заседании ЦИК, комментируя вопрос о нарушениях.

В МВД отметили, что не нашли нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов, на момент закрытия избирательных участков. Собеседник агентства добавил, что для обеспечения порядка на участках работали около 275 000 сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии», - отметил представитель МВД.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным, набирает на выборах 72,06% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) - 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. Данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

В России 18 марта состоялись выборы президента. Избирательные участки работали до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК: Путин набирает на выборах президента 72,06% голосов

Ведомости
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Кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), набирает на выборах 72,06% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты от ЦИК. Такие данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

Согласно информации от избирательной комиссии, Павел Грудинин (КПРФ) набирает 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР после обработки 22% бюллетеней - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. У каждого из остальных четырех кандидатов пока менее 1%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал также результаты экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), согласно которым Путин набирает на выборах 73,9%. Опросы ВЦИОМа свидетельствуют о том, что на втором месте Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Жириновский от ЛДПР (6,7%). Собчак от «Гражданской инициативы» - на четвертом месте с 2,5%.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные результаты явки на 18.00 по мск на выборах, которая составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - говорилось в сообщении ЦИК. В ходе предыдущих выборов главы государства, явка к этому моменту составила 58,3%.

В России 18 марта прошли выборы президента. Избирательные участки были открыты для избирателей с 8.00 до 20.00. 

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

Экзитпол ВЦИОМа предсказал победу Путина на выборах с 73,9% голосов

Ведомости
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Владимир Путин, кандидат-самовыдвиженец на пост президента России, набирает на выборах 73,9%. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опросов, действующий президент побеждает в первом туре. На втором месте - Павел Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Владимир Жириновский от ЛДПР (6,7%). Остальные кандидаты: Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» - 2,5%, Григория Явлинский от «Яблока» - 1,6%, Борис Титов от Партии роста - 1,1%, Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) - 1,0%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Всего социологи опросили 162 601 человек, уточняется в сообщении. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались отвечать 37,2% опрошенных.

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России на 18.00 по мск составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - указывалось в материалах комиссии.

На предыдущих президентских выборах, в 2012 г., явка на 18.00 мск составила 58,3%. Таким образом, явка на текущих выборах к 18.00 мск превысила прошлую на 1,63%.

18 марта в России состоялись выборы президента. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. В выборах участвовали восемь кандидатов.

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