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Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода Brexit

Великобритания и Европейский союз выработали соглашение об условиях переходного периода по Brexit, сообщила сегодня Еврокомиссия. На этой новости курс американского доллара снизился относительно корзины основных мировых валют, а курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца: до $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые договоренности стали «решительным шагом» к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС. «Мы достигли соглашения по переходному периоду», - заявил Барнье. Он сообщил, что на этой неделе представит документ группе по Brexit в Европарламенте, а также Еврокомиссии. В пятницу 23 марта его рассмотрит Евросовет.

Переходный период в отношениях Великобритании и ЕС продлится с 29 марта 2019 г. по 31 декабря 2020 г. С самого начала этого срока Великобритания будет отстранена от участия в структурах власти ЕС, однако до его конца будет частью единого рынка, таможенного союза и регулятивного пространства Евросоюза. В числе достигнутых компромиссов - соглашение, позволяющее избежать жесткой границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Великобритании.