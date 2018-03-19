Путин предупредил о «непростых» решениях в будущем
Президент Владимир Путин на встрече с бывшими соперниками на выборах призвал их не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Такие решения могут быть приняты властями в ближайшие годы, допустил Путин. «Нужно всем политическим силам объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. Это могут быть непростые решения, решения, требующие объяснения», — заявил президент.
Бывших соперников Путин призвал к «открытому и честному диалогу» при принятии таких решений. «Очень бы хотел, чтобы вы руководствовались долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые интересы, партийные», — сказал президент, открывая встречу.
В числе возможных непопулярных мер четвертого срока Путина в правительстве в разное время называли повышение пенсионного возраста, оптимизацию расходов на социальную поддержку, повышение налога на доходы физических лиц.