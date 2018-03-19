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Макрон призвал Путина «пролить свет» на обстоятельства отравления Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине. Президент Франции также призвал российского лидера «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

«Президент республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», — говорится в коммюнике.

Макрон выразил озабоченность ситуацией в сирийских районах Африн и Восточная Гута. Президент Франции призвал Москву сделать все возможное для того, чтобы прекратить военные действия в Сирии и остановить «потери среди мирного населения».

Во время телефонного разговора Макрон также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого якобы занималась ранее Москва. Российские власти обвинения в причастности к преступлению отвергают.