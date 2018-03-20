Политика

Новости

Во Франции задержали Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Саркози задержан полицией и в ближайшее время будет допрошен в рамках открытого в 2012 г. уголовного дела. Расследование по нему ранее было приостановлено, однако в 2017 г. вновь возобновлено.

Суд предъявил Саркози предварительные обвинения. По данным газеты Le Monde, срок задержания может составить 48 часов.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании.

В частности, следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело было закрыто за недостатком улик.

Затем расследовались утверждения, что Саркози мог незаконно получить средства на кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным СМИ, Саркози мог получить от лидера Ливийской джамахирии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Затем это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Каддафи лично ему рассказывал, что дал французу $100 млн.

В августе 2017 г. Daily Telegraph сообщила, что прокуратура начала проверку Саркози на предмет возможного участия в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых эта страна получила право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г.

Впервые Саркози был задержан в июле 2014 г., тогда ему были предъявлены обвинения в незаконном использовании положения для получения информации о проводившихся в его отношении расследованиях.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев