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В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием

В Кремле не считают недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравить президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Не нужно считать это недружественным шагом <...> Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», – сказал Песков. «И кроме того, утро вечера мудренее», – добавил представитель Кремля.

Кроме того, Песков затруднился сказать, поступала ли из США поздравительная телеграмма в адрес Путина. По словам пресс-секретаря президента, пришло очень много поздравлений «по каналам МИДа». «Я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма», – добавил он.

Президентские выборы прошли в России в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Путин их выиграл со значительным отрывом – у него 76,7% голосов. Российского президента по телефону уже успели поздравить лидеры нескольких стран, сообщается на сайте Кремля. Например, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что пока в расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы. При этом Гидли добавил, что Вашингтон не удивлен результатом.

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